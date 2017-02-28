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Крым

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Публикации за 28.02.17

В Крыму выделят средства на новые оросительные системы – дело за водой

В Крыму выделят средства на новые оросительные системы – дело за водой

В этом году Крыму необходимо ввести в эксплуатацию 1,5 тысячи гектаров мелиорируемых земель сельхозназначения. Такую задачу поставил перед земледельцами министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Как передает корреспондент РИА , сельхозпроизводителям обещана мощная поддержка: государство возместит до 70 процентов затрат аграриев на строительство и реконструкцию оросительных систем и сооружений, приобретение техники и прочие гидромелиоративные мероприятия.

«Только искусственное орошение сегодня способно гарантировать высокие урожаи в Крыму. Поэтому призываю крымских аграриев активно участвовать в программах, получать средства господдержки, получать хорошие результаты, развивать растениеводство», – обратился к специалистам министр.

После чего сделал существенную оговорку: одним из главных условий выделения субсидии на развитие мелиорации является наличие источника водоснабжения с необходимым запасом пригодной для полива воды. Такой «собственной» воды, понятно, нет ни у кого. И мало у кого под боком есть водоем, не используемый для подачи питьевой воды.

Напомним, из 400 тысяч гектаров орошаемых в 80-е годы земель в Крыму удалось сохранить около 13 тысяч гектаров. В плане Госкомводхоза – несколько прудов-накопителей на Альме и Бельбеке, воду Салгира (ниже Симферополя), пригодную для полива, предложено хранить в ныне сухом русле Северо-Крымского канала – но это дело будущего. Возможно, в этом году для полива разрешат использовать источники в Первомайском районе.

То есть, призыв министра Рюмшина пока адресован очень ограниченному кругу земледельцев.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 28.02.17

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