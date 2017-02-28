Частный яхт-клуб «Херсонес» просят побыстрей убраться и освободить место для музейного причала

Публикации за 28.02.17

Бывший причал частного яхт-клуба на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» отремонтируют и сделают «морскими воротами» для туристов. Строения яхт-клуба пригодятся для сопутствующей инфраструктуры: теневых навесов, туалетов и ларьков с водой и сувенирами.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня на пресс-конференции директор «Херсонеса» Светлана Мельникова сообщила, что музей оформил документы на причал и капитальные строения, ранее принадлежавшие яхт-клубу.

«На территории Херсонеса есть причал, который использовался владельцами частного яхт-клуба, – отметила она. – За полгода мы оформили документы, и на этот год планируем сделать ремонт, чтобы из Арт-бухты или с площади Нахимова водным путем оказаться в Херсонесе».

По словам директора, бывшие владельцы яхт-клуба «периодически всплывают», хотя им было предоставлено полгода для вывоза имущества.

«Но то, что строения были построены незаконно, не вызывает никаких вопросов», – заверила Мельникова и подчеркнула, что с юридической точки зрения все вопросы решены.

Напомним, с 2005 года пристань и домики на территории заповедника арендовал частный яхт-клуб, среди владельцев которого местные СМИ называли депутатов горсовета Юрия Черникова и Сергея Непрана.

В 2013 году «Херсонес Таврический» был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Годом позже прокуратура Севастополя потребовала причальные сооружения разобрать и устранить нарушения. Администрация заповедника проинформировала руководство яхт-клуба о том, что продление договора аренды является незаконным и не представляется возможным.

Но на тот момент генеральный директор заповедника Леонид Жунько вдруг заявил, что указанная территория не входит в границы Херсонеса, хотя договор аренды у яхт-клуба подписан с заповедником до 31 декабря 2014 года.

Симферополь, Глеб Заскоков

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