Крым и Севастополь получили почти все деньги на ФЦП-2017 / В Минэкономразвития России ждут результатов освоения средств

Публикации за 01.03.17

До Крыма и Севастополя довели почти все денежные средства, предназначенные для развития субъектов в рамках ФЦП в этом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Минэкономразвития РФ считают, что теперь качественная реализация федеральной программы зависит от работы местных властей, однако уверяют, что будут оказывать всяческую помощь чиновникам полуострова для достижения позитивных результатов.

«Уже на сегодняшний день практически весь объем средств, который предусмотрен, доведен до одного и второго субъекта. Практически – потому что, к сожалению, не все объемы доведены: из 64,5 миллиардов рублей доведен 61 миллард рублей. Порядка 3 миллиардов рублей – это те объекты, по которым по тем или иным причинам нет готовности инвестиционных проектов, либо объекты не вышли с экспертизы», – пояснил на пресс-конференции в Симферополе замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

При этом он заявил, что доведенная сумма является «значимой», и всего в 2017 году предполагается введение в эксплуатацию 170 объектов.

Среди них – свыше 40 детских садов, ФАПы, мероприятия по строительству трассы «Таврида» и другое.

«На сегодня субъекты в полной мере могут активизировать работу по заключению контрактов и освоению доведенных средств», – подчеркнул Назаров, добавив, что Минэкономразвития обязательно будет взаимодействовать с правительствами Крыма и Севастополя, «так как доведение средств – не панацея» от возможных непредвиденных негативных ситуаций связанных с реализацией ФЦП.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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