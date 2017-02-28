Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения «Крепость Керчь» заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Публикации за 01.03.17

Первые музейные экспозиции «Десант» и «Дисбат» открылись на территории уникального фортификационного сооружения середины XIX века «Крепость Керчь». С момента своего основания и до развала СССР крепость использовалась исключительно в военных целях, ее большая частьне очищена от боеприпасов и до сих пор представляет опасность.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в этом году к 160-летию крепости Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, в состав которого входит объект, проводит цикл мероприятий, направленный на привлечение туристического интереса к объекту.

В социальных сетях руководитель научного отдела «Керченская крепость» Юрий Белик ведет блог «Комендант крепости», где рассказывает об истории ее строительства, особенностях и премудростях фортификации.

«Даже сегодня ни с самолета, ни с беспилотника крепость не разглядеть. Когда ее строили, артиллерия была на таком уровне, что толстые стены уже не были серьезной преградой для неприятеля. Эдуард Иванович Тотлебен решил буквально врыть ее в землю. Все сделали так искусно, что со ста метров укрепления и сейчас кажутся обычными холмами», – поясняет комендант.

К открытию Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», которая проходит в эти дни в Керчи, музей-заповедник презентовал две постоянно действующие выставки, отражающие два периода истории форта – Великую Отечественную войну и послевоенное время до 1992 года.

Выставка «Десант» является продолжением памятника десантникам, возвышающегося над оборонительным рвом со стороны моря. Белая стела с орденом Победы установлена в честь моряков Керченской военно-морской базы и воинов 72 Кубанской кавалерийской дивизии, защищавших крепость в мае 1942 года.

При разборе завалов и контрминных ходов, сотрудники музея обнаружили следы мощного взрыва, свидетельствующего о детонации боеприпасов в крепости. По архивным данным, уже в период оккупации Керчи фашистами на территории форта действовал военный гарнизон. Точное количество погибших здесь красноармейцев неизвестно, но из останков оплавленного взрывом оружия в память о них соорудили звезду героя. Центральным объектом экспозиции стал поднятый со дна Керченского пролива командирский автомобиль «Виллис».

В послевоенное время крепость занял дисциплинарный батальон, который считался одним из самых строгих в СССР. Ежедневно 300 человек заключенных маршировали на плацу, зубрили устав и трудились в каменоломнях – добывали строительный камень. В одном из казематов крепости полностью воссоздан быт дисбатовцев, с двухъярусной кроватью, решетками в проходах и уборной в виде пустой бочки из-под топлива.

Обе выставки вошли в экскурсионные маршруты по территории крепости и будут пополняться по мере открытия новых фактов и архивных изысканий.

В мае «Крепость Керчь» присоединится к акции «Ночь в музее». Территория крепости служит лучшей смотровой площадкой на строящийся мост через Керченский пролив.

Стела с орденом Победы установлена в честь десантников, защищавших Керчь в мае 1942 года

Дивизионная пушка поднята со дна Кечренского пролива

В крепости множество ходов и выходов, и большинство еще не изведаны

В комплекс построек входят форт Тотлебен, Виленский и Минский люнеты, Ак-Бурунские сооружения и другие объекты. По территории крепости проложено четыре экскурсионных маршрута

Ходы и контрминные галереи расчищают вручную

Крепостные стены не видны ни с берега, ни с воздуха

В послевоенное время в крепости расположился дисбат

Лендлизовский «Виллис» лежал на дне Керченского пролива

Герои-десантники – защитники Керчи

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 01.03.17

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