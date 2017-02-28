NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.03.17

Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения «Крепость Керчь» заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения «Крепость Керчь» заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Первые музейные экспозиции «Десант» и «Дисбат» открылись на территории уникального фортификационного сооружения середины XIX века «Крепость Керчь». С момента своего основания и до развала СССР крепость использовалась исключительно в военных целях, ее большая частьне очищена от боеприпасов и до сих пор представляет опасность.

Как передает корреспондент агентства , в этом году к 160-летию крепости Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, в состав которого входит объект, проводит цикл мероприятий, направленный на привлечение туристического интереса к объекту.

В социальных сетях руководитель научного отдела «Керченская крепость» Юрий Белик ведет блог «Комендант крепости», где рассказывает об истории ее строительства, особенностях и премудростях фортификации.

«Даже сегодня ни с самолета, ни с беспилотника крепость не разглядеть. Когда ее строили, артиллерия была на таком уровне, что толстые стены уже не были серьезной преградой для неприятеля. Эдуард Иванович Тотлебен решил буквально врыть ее в землю. Все сделали так искусно, что со ста метров укрепления и сейчас кажутся обычными холмами», – поясняет комендант.

К открытию Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», которая проходит в эти дни в Керчи, музей-заповедник презентовал две постоянно действующие выставки, отражающие два периода истории форта – Великую Отечественную войну и послевоенное время до 1992 года.

Выставка «Десант» является продолжением памятника десантникам, возвышающегося над оборонительным рвом со стороны моря. Белая стела с орденом Победы установлена в честь моряков Керченской военно-морской базы и воинов 72 Кубанской кавалерийской дивизии, защищавших крепость в мае 1942 года.

При разборе завалов и контрминных ходов, сотрудники музея обнаружили следы мощного взрыва, свидетельствующего о детонации боеприпасов в крепости. По архивным данным, уже в период оккупации Керчи фашистами на территории форта действовал военный гарнизон. Точное количество погибших здесь красноармейцев неизвестно, но из останков оплавленного взрывом оружия в память о них соорудили звезду героя. Центральным объектом экспозиции стал поднятый со дна Керченского пролива командирский автомобиль «Виллис».

В послевоенное время крепость занял дисциплинарный батальон, который считался одним из самых строгих в СССР. Ежедневно 300 человек заключенных маршировали на плацу, зубрили устав и трудились в каменоломнях – добывали строительный камень. В одном из казематов крепости полностью воссоздан быт дисбатовцев, с двухъярусной кроватью, решетками в проходах и уборной в виде пустой бочки из-под топлива.

Обе выставки вошли в экскурсионные маршруты по территории крепости и будут пополняться по мере открытия новых фактов и архивных изысканий.

В мае «Крепость Керчь» присоединится к акции «Ночь в музее». Территория крепости служит лучшей смотровой площадкой на строящийся мост через Керченский пролив.

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Стела с орденом Победы установлена в честь десантников, защищавших Керчь в мае 1942 года

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Дивизионная пушка поднята со дна Кечренского пролива

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

В крепости множество ходов и выходов, и большинство еще не изведаны

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

В комплекс построек входят форт Тотлебен, Виленский и Минский люнеты, Ак-Бурунские сооружения и другие объекты. По территории крепости проложено четыре экскурсионных маршрута

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Ходы и контрминные галереи расчищают вручную

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Крепостные стены не видны ни с берега, ни с воздуха

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

В послевоенное время в крепости расположился дисбат

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)
Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)
Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Лендлизовский «Виллис» лежал на дне Керченского пролива

Новый День: Из десанта в дисбат: на территории уникального фортификационного сооружения ''Крепость Керчь'' заработали первые музейные выставки (ФОТО)

Герои-десантники – защитники Керчи

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 01.03.17

Минэкономразвития России «заморозило» скандальный проект по переброске вод Коккозки. / Крым и Севастополь получили почти все деньги на ФЦП-2017. В Минэкономразвития России ждут результатов освоения средств. / 01 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter