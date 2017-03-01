Керченский мост и подходы к нему осветит «Кубаньэнерго»

Публикации за 01.03.17

Энергообеспечением Керченского моста займется ПАО «Кубаньэнерго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта энергетическая компания, входящая в структуру ПАО «Россети», и администрация Краснодарского края подписали на экономическом форуме в Сочи инвестиционное соглашение по созданию энергоструктуры на Таманском полуострове. Предполагается, что сумма инвестиций составит более 7 млрд руб.

Как сообщает «КомменрсантЪ», проект предусматривает строительство комплекса электроснабжения объектов Керченского моста и подходов к нему, а также присоединение к электросистеме объектов железнодорожной инфраструктуры сухогрузного порта Тамань.

Работы должны быть выполнены до 11 ноября 2018 года. Напомним, открытие транспортного перехода через Керченский пролив намечено на декабрь 2018 года.

В эти же сроки планируется и окончание строительства двух электростанций под Симферополем и Севастополем. Но пока строительство отстает от графика, видимо, поэтому решено подстраховаться энергией с кубанского берега.

Сто процентов акций «Кубаньэнерго» принадлежит комитету по управлению госимуществом Краснодарского края, уставной капитал составляет 28,2 млрд руб.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 01.03.17

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