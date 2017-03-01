Крымские монархисты просят Госдуму записать Ленина в террористы

Публикации за 01.03.17

Крымские монархисты обратились в Госдуму с предложением официально зачислить организаторов революции 1917 года в число террористов, а саму революцию именовать и расценивать только как государственный переворот. Как передает корреспондент РИА «Новый День», досталось и трудам Владимира Ленина – монархисты считают, что вся литература за авторством вождя большевиков должна быть запрещена и занесена в Федеральный список экстремистских материалов.

Соответствующее обращение от председателя организации именуемой Союзом ревнителей Памяти Императора Николая II Алексея Васильева уже направлено и зарегистрировано аппаратом парламента. Обращением также предлагается «законодательно запретить оскорбление памяти законных правителей императорской России и православных святых и ввести уголовную ответственность за нарушение этого запрета». Кроме того, монархисты видят необходимость в том, чтобы объявить 2018 год в России «годом Государя Императора Николая II».

В свою очередь, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач считает, что такие инициативы крайне опасны для российского общества, а их реализация может привести к серьезным потрясениям, и поэтому они ожидаемо останутся без особого внимания в Госдуме. Даже несмотря на то, что монархизм симпатичен некоторым депутатам, в том числе экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской, которая теоретически могла бы поддержать подобную инициативу.

«Такая постановка вопроса – чтобы навредить хоть какой-то хрупкой целостности общественных настроений в России, и подставить ножку Путину, который через «не могу» пытается выровнять и сгладить ситуацию. Пытаются подставить ногу в угоду Западу, перед предстоящими президентскими выборами», – заявил РИА «Новый День» Леонид Грач.

По его словам, подобные инициативы лишь «мутят воду» и не принесут тех результатов, которые указаны в обращении.

«Монархизм – самое большое зло во все времена было, и в особенности сейчас – в нестабильное политическое время, которое мы переживаем, что связано и с геополитическими, и с экономическими преобразованиями», – заявил Грач, добавив, что возмущен «повсеместному восхвалению царей», в то время как, по его мнению, другая историческая личность – Иосиф Сталин, заслуживает этого куда больше, но получает ярлыки чуть ли не «врага народа».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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