NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.03.17

Крымские монархисты просят Госдуму записать Ленина в террористы

Крымские монархисты просят Госдуму записать Ленина в террористы

Крымские монархисты обратились в Госдуму с предложением официально зачислить организаторов революции 1917 года в число террористов, а саму революцию именовать и расценивать только как государственный переворот. Как передает корреспондент РИА , досталось и трудам Владимира Ленина – монархисты считают, что вся литература за авторством вождя большевиков должна быть запрещена и занесена в Федеральный список экстремистских материалов.

Соответствующее обращение от председателя организации именуемой Союзом ревнителей Памяти Императора Николая II Алексея Васильева уже направлено и зарегистрировано аппаратом парламента. Обращением также предлагается «законодательно запретить оскорбление памяти законных правителей императорской России и православных святых и ввести уголовную ответственность за нарушение этого запрета». Кроме того, монархисты видят необходимость в том, чтобы объявить 2018 год в России «годом Государя Императора Николая II».

В свою очередь, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач считает, что такие инициативы крайне опасны для российского общества, а их реализация может привести к серьезным потрясениям, и поэтому они ожидаемо останутся без особого внимания в Госдуме. Даже несмотря на то, что монархизм симпатичен некоторым депутатам, в том числе экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской, которая теоретически могла бы поддержать подобную инициативу.

«Такая постановка вопроса – чтобы навредить хоть какой-то хрупкой целостности общественных настроений в России, и подставить ножку Путину, который через «не могу» пытается выровнять и сгладить ситуацию. Пытаются подставить ногу в угоду Западу, перед предстоящими президентскими выборами», – заявил РИА Леонид Грач.

По его словам, подобные инициативы лишь «мутят воду» и не принесут тех результатов, которые указаны в обращении.

«Монархизм – самое большое зло во все времена было, и в особенности сейчас – в нестабильное политическое время, которое мы переживаем, что связано и с геополитическими, и с экономическими преобразованиями», – заявил Грач, добавив, что возмущен «повсеместному восхвалению царей», в то время как, по его мнению, другая историческая личность – Иосиф Сталин, заслуживает этого куда больше, но получает ярлыки чуть ли не «врага народа».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.03.17

В Симферополе школьник «угостил» одноклассников клофелином: семеро детей в больнице. / Блокада Донбасса бьёт по кошелькам украинцев: электричество подорожает на четверть. Скоро «взлетит» и газ. / Суд признал незаконным увольнение главного архитектора Симферополя.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter