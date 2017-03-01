Там убавим, здесь прибавим: керченским экологам удалось отстоять несколько участков в зонах отдыха

Публикации за 01.03.17

Керченские чиновники готовы искать компромисс с экологами в вопросе застройки трёх городских парков.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», кампания в защиту керченских парков, развёрнутая городской общественной организацией «Экология и мир» и неравнодушными горожанами, привлекла внимание республиканских властей. Проблемой заинтересовался комитет по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма. Теперь у городских «зелёных зон» появился шанс на спасение.

Накануне на встрече с керченскими чиновниками и общественниками председатель комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Государственного Совета Республики Крым Игорь Буданов предложил сторонам искать компромисс.

Как рассказали агентству «Новый День» активисты «Экологии и мира», в результате четырёхчасового общения заместитель главы администрации Керчи Роман Кириченко не исключил, что может произойти некая рокировка: участки в парках, которые уже выкуплены или сданы в аренду под строительство инфраструктурных объектов, будут застроены, но сами зоны отдыха могут быть расширены за счёт примыкающих к ним территорий, также отданных авторами городского зонального плана под застройку, но пока «свободных».

«Экологи и жители считают эти территории парковыми зонами, там остались зелёные насаждения, но зональный план просто «отрезал» эти участки от парков», – пояснили экологи.

Кроме того, стало известно, что городская прокуратура через суд отменяет право аренды на участок площадью 774 кв. м в Комсомольском парке Керчи. По мнению правоохранителей, арендатор нарушил договор – предполагалось, что на территории будет построено кафе, однако никаких строений не появилось.

Не исключено, что прокуратуре удастся доказать нарушения в аренде ещё двух участков в этом парке. В настоящее время готовится иск в суд.

Строительство двух многоэтажных домов в 85-метрах от прибрежной зоны так же может быть перенесено в другое место. Экологам предложили «подыскать» подходящие участки.

В ходе разбирательств прокуратура выяснила, что тендер на участок в Приморском парке тоже незаконен – был неверно указан кадастровый номер, то есть конкурс проводился по другой территории. Договор будет признан недействительным.

Кроме того, сотрудники ведомства в ходе проверки обнаружили, что в парке незаконно вырублены 62 дикорастущих дерева. Ущерб составил около 2 миллионов 400 тысяч рублей.

Напомним, керченские экологи выступают против застройки городских парков многоквартирными домами и массовой вырубки деревьев. Городской план зонирования, который существенно сокращает зоны отдыха и разрешает вести градостроительную деятельность активисты считают незаконным. С конца января общественники собирают подписи горожан. По словам руководителя «Экологии и мира» Виктора Попова, на сегодняшний день их уже около 3 тысяч.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 01.03.17

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