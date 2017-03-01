Силовики мешают развитию яхтенного туризма в Балаклаве – их хотят «попросить»

Публикации за 01.03.17

Руководство проекта по созданию Международного яхтенного центра в Балаклаве выступило против соседства с военными и силовиками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», современная марина должна появиться в Балаклаве до 2020 года. Её строительство запланировано за счет средств из федеральной целевой программы. При этом, по словам руководителя проекта по созданию яхтенного центра Юрия Кондакова, объекты Министерства обороны, ФСБ и ФСО, расположенные на территории Балаклавы создают определённые трудности для реализации намеченных планов.

«Требуется внести ясность относительно перспектив дальнейшего использования этими ведомствами своих имущественных объектов на территории Балаклавы, в том числе возможности полной демилитаризации района Балаклавской бухты», – цитирует «Объектив» словам Кондакова.

Отметим, что на сегодняшний день Балаклава является одним из основных пунктов размещения постов пограничной службы в Крыму.

Как сообщал «Новый День», на разработку Генерального плана развития Балаклавы как яхтенного и туристического центра предусмотрено выделить из федерального бюджета 120 млн. рублей.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 01.03.17

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