Надежда Савченко планирует поездку в «украинский» Крым

Публикации за 01.03.17

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, не так давно вернувшись из ДНР, объявила о своем намерении посетить Крым. Об этом она заявила в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

«Когда люди так говорят, то это звучит как команда к действию. Относительно того, каким будет визит в Крым – не думайте, что я над этим не думала. Не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым. И не только я», – сказала Савченко, комментируя вопрос одного из телезрителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», говоря о намеченной поездке, депутат несколько раз сделала акцент на том, что считает Крым территорией Украины.

Напомним, в конце февраля Савченко посетила Донецкую народную республику, где встретилась с украинскими военнопленными. Вернувшись из ДНР, она предложила официальному Киеву и народным республикам обменяться пленными по принципу «всех на всех». Визит Савченко стал причиной для очередной волны критики в ее сторону. Так, другой депутат Рады – Антон Геращенко потребовал наказать Савченко, так как ее посещение ДНР якобы было спланировано некими кураторами, которые поставили цель «показать, что кто угодно может попасть» на территорию республики.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 01.03.17

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