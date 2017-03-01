NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.03.17

Трактор вместо кареты: в Ленинском районе раскрыли двойной угон с романтическим уклоном

Трактор вместо кареты: в Ленинском районе раскрыли двойной угон с романтическим уклоном

Сотрудники ОВД Ленинского района задержали местного жителя, угнавшего за один день автомобиль и трактор.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», на расследование преступления местным полицейским потребовалась неделя.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, 20 февраля владельцы частной фермы в Ленинском районе обратились в полицию с заявлением об угоне легкового автомобиля и трактора.

В ходе расследования выяснилось, что угонщиком оказался 41-летний рабочий фермы. Как оказалось, ранее судимый злоумышленник преследовал «благие» цели – после романтического вечера, плавно перешедшего в утро, он намеревался подвести домой даму сердца, приехавшую к нему из Керчи. Для этого угонщик выбрал хозяйский автомобиль, но не справился с управлением. Неудача не смутила незадачливого кавалера. Бросив повреждённую машину недалеко от фермы, он и его дама пересели в трактор «Т-150» и всё-таки добрались до места назначения. Правда, по дороге снесли навес магазина.

Сотрудники ОМВД России по Ленинскому району возбудили сразу два уголовных дела по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон). Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, – лишение свободы сроком до 5 лет.

Ленинский район, Галия Шакирова

Ленинский район. Другие новости 01.03.17

Надежда Савченко планирует поездку в «украинский» Крым. / Крымские школьники пили клофелин на «слабо». / Силовики мешают развитию яхтенного туризма в Балаклаве – их хотят «попросить».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter