Трактор вместо кареты: в Ленинском районе раскрыли двойной угон с романтическим уклоном

Публикации за 01.03.17

Сотрудники ОВД Ленинского района задержали местного жителя, угнавшего за один день автомобиль и трактор.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», на расследование преступления местным полицейским потребовалась неделя.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, 20 февраля владельцы частной фермы в Ленинском районе обратились в полицию с заявлением об угоне легкового автомобиля и трактора.

В ходе расследования выяснилось, что угонщиком оказался 41-летний рабочий фермы. Как оказалось, ранее судимый злоумышленник преследовал «благие» цели – после романтического вечера, плавно перешедшего в утро, он намеревался подвести домой даму сердца, приехавшую к нему из Керчи. Для этого угонщик выбрал хозяйский автомобиль, но не справился с управлением. Неудача не смутила незадачливого кавалера. Бросив повреждённую машину недалеко от фермы, он и его дама пересели в трактор «Т-150» и всё-таки добрались до места назначения. Правда, по дороге снесли навес магазина.

Сотрудники ОМВД России по Ленинскому району возбудили сразу два уголовных дела по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон). Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, – лишение свободы сроком до 5 лет.

Ленинский район, Галия Шакирова

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