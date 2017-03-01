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Крым

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Публикации за 01.03.17

Весной между Крымом и Кубанью запустят скоростной катер

Весной между Крымом и Кубанью запустят скоростной катер

Весной первый скоростной катер начнет курсировать между Ялтой и Сочи. Об этом сообщил на IV Международном туристском форуме «Открытый Крым» глава комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Алексей Черняк.

Как передаёт корреспондент РИА , скоростной комфортабельный катер, рассчитанный на 150 мест, начнет ходить в мае. Тогда же будет запущено круизное морское сообщение по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Стамбул.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил с 2017 года организовать морские круизы, а также воздушные маршруты между Сочи и Ялтой. Одно из поручений президента уже выполнено: в январе открылись регулярные рейсы между Симферополем и Сочи, до начала курортного сезона стоимость билетов составляет – 3 тысячи рублей в один конец. При этом, судя по загруженности самолётов, маршрут пользуется популярностью. Также с осени прошлого года из Севастополя на пароме можно добраться и в турецкий порт Зонгулдак.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 01.03.17

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