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Крым

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Публикации за 01.03.17

«Вскрыл и бросил»: подрядчик не стал доделывать крышу общежития в Щелкино и нарвался на заявление в прокуратуру

«Вскрыл и бросил»: подрядчик не стал доделывать крышу общежития в Щелкино и нарвался на заявление в прокуратуру

Очередной подрядчик попал в региональный «черный список» недобросовестных организаций за создание проблем жителям одного из общежитий Щелкино.

Как передает корреспондент РИА , фирма приступила к работам по капитальному ремонту в конце 2016 года, выбрав неподходящие погодные условия, и к тому же предпочла не доделывать начатое, снявшись с объекта.

По информации министра ЖКХ Крыма Сергея Карпова, сейчас в общежитии «текут кровли». При этом администрация хоть и принимает меры, но они временные и не такие эффективные.

«Гидростопы присутствуют, но бывает, что порывы ветра их сносят. Просим, чтобы за ними смотрели повнимательнее, пока новый подрядчик не принял кровлю», – пояснил на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами Карпов.

Кроме того, что недобросовестная фирма, по вине которой крымчане встречали Новый год в протекающем жилье, отправилась в «черный список», чиновники написали заявление в прокуратуру. В то же время, глава Крыма Сергей Аксенов поручил максимально ускорить процесс поиска нового подрядчика, который бы исправил недоработки предыдущей организации, и решил проблемы жителей общежития.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.03.17

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