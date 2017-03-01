В России назвали сотню самых известных туристических брендов страны / Визитная карточка Крыма лишь на 38-м месте

Публикации за 01.03.17

Эксперты подвели итоги всероссийского опроса, призванного определить самые узнаваемые и популярные достопримечательности, туристические маршруты и национальные деликатесы разных регионов России.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», из 1000 наименований только сто вошли в ежегодный Национальный рейтинг туристических брендов, составляемый Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России».

Все собранные бренды были разделены на 5 групп: «Объекты показа (достопримечательности, места отдыха, географические и промышленные объекты)», «Туристические маршруты», «Мероприятия событийного туризма», «Гастрономические бренды» и «Народные художественные промыслы».

В результате опроса, проведённого с 13 по 19 февраля 2017 года исследовательским агентством BCGroup, в первой пятёрке самых раскрученных достопримечательностей страны оказались Третьяковская галерея, Московский Кремль, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Петергоф» и Большой театр.

Визитная карточка Крыма – замок «Ласточкино гнездо» всего лишь на 38-м месте. Сразу следом за ним расположился Ливадийский дворец в Ялте. Крымские достопримечательности пропустили далеко впёред и высочайшую вершину Европы – Эльбрус в Кабардино-Балкарии (18-я строчка рейтинга), и Великий Устюг с резиденцией Деда Мороза (26-е место) и даже Геленджик (27-я позиция) с Астраханью (34-я строчка).

Еще три крымских туристических бренда – Ханский дворец в Бахчисарае, винзавод «Массандра» и Генуэзская крепость в Судаке заняли соответственно 46-е, 50-е и 85-е места рейтинга. К слову, замыкает топ-100 Ямало-Ненецкий автономный округ.

Примечательно, что в топ–25 мероприятий событийного туризма Чеховский театральный фестиваль в Ялте отстоял честь полуострова, заняв 4-ю строчку. В списке на 13-й позиции отметился и международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке.

Среди гастрономических брендов страны россияне вспомнили вина «Массандры». В топ-25 продукция крымского завода значится на 8-м месте.

Популярнейшая в Евпатории прогулка по Малому Иерусалиму ( маршрут грядущим летом отметит своё десятилетие) сумела пробиться в топ-25 туристических маршрутов, заняв, правда, предпоследнее место.

Авторы исследования и эксперты отмечают, что часто отвечающие за туризм региональные министерства и ведомства формально подходят к своим обязанностям, поэтому россияне лишь вскользь знают о туристическом потенциале даже соседней области.

«Мало хорошей идеи, нужна стратегия длительного развития. Ни у нашего бизнеса, ни у власти нет желания планировать что-то на десятилетия вперед. Очень трудно заниматься развитием какой-то идеи 15 лет. В отличие от продуктов, за три года невозможно развить какой-то туристический бренд», – цитирует официальный сайт Национального рейтинга туристических брендов генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

По словам авторов рейтинга, в исследовании использовалась информация из открытых источников, в том числе официальных туристических порталов субъектов РФ и национального туристического портала Russia.travel, а также данные, полученные по результатам запросов в региональные министерства и департаменты по культуре и туризму.

Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: 1. Известен ли данный бренд лично Вам? 2. Ассоциируется ли у Вас данный бренд с указанным регионом? 3. Хотели бы Вы посетить указанный регион, чтобы ближе ознакомиться с данным брендом?

Симферополь, Галия Шакирова

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