Учителя не заметили: в Симферополе школьники, отравившиеся клофелином, проспали два урока

Публикации за 01.03.17

В симферопольской школе, где несколько подростков отравились клофелином, учителя два урока не обращали внимания на отключившихся детей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», во время урока учитель увидел спящих учеников и решил, что шестиклассники устали, а потому решил их не тревожить. «Он сказал – пусть поспят. Два урока дети спали прямо на партах. Только когда поняли, что у одного мальчика руки и ноги стали «ватными», сразу же вызвали скорую, которая приводила детей в чувство», – цитируют «Новости Крыма» мать одного из отравившихся мальчиков. Женщина сообщила, что ученик, принесший таблетки в школу, «угощал» ими всех сверстников, но последствия от употребления медикаментов были не у всех: клофелин пили 8 детей, родители одного из них отказались от госпитализации и забрали ребёнка домой.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошёл вчера в школе №12. школьники пили клофелин на «слабо», а после употребления снадобья шесть детей оказались в больнице, один – в реанимации. В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение судебных экспертиз. В том числе выясняется, где школьник раздобыл клофелин. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.03.17

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