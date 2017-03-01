NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.03.17

Учителя не заметили: в Симферополе школьники, отравившиеся клофелином, проспали два урока

Учителя не заметили: в Симферополе школьники, отравившиеся клофелином, проспали два урока

В симферопольской школе, где несколько подростков отравились клофелином, учителя два урока не обращали внимания на отключившихся детей.

Как передаёт корреспондент РИА , во время урока учитель увидел спящих учеников и решил, что шестиклассники устали, а потому решил их не тревожить. «Он сказал – пусть поспят. Два урока дети спали прямо на партах. Только когда поняли, что у одного мальчика руки и ноги стали «ватными», сразу же вызвали скорую, которая приводила детей в чувство», – цитируют «Новости Крыма» мать одного из отравившихся мальчиков. Женщина сообщила, что ученик, принесший таблетки в школу, «угощал» ими всех сверстников, но последствия от употребления медикаментов были не у всех: клофелин пили 8 детей, родители одного из них отказались от госпитализации и забрали ребёнка домой.

Как уже сообщал , инцидент произошёл вчера в школе №12. школьники пили клофелин на «слабо», а после употребления снадобья шесть детей оказались в больнице, один – в реанимации. В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение судебных экспертиз. В том числе выясняется, где школьник раздобыл клофелин. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.03.17

В России назвали сотню самых известных туристических брендов страны. Визитная карточка Крыма лишь на 38-м месте. / «Вскрыл и бросил»: подрядчик не стал доделывать крышу общежития в Щелкино и нарвался на заявление в прокуратуру. / Симферополь обещают окончательно избавить от проблемы отсутствия вечерних маршруток в марте.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter