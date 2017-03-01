Чиновники муниципалитетов Крыма «опозорились»: их вообще не интересуют ФЦП

Публикации за 02.03.17

Руководители муниципалитетов Крыма «опозорились» перед федеральными чиновниками: они продемонстрировали, что не владеют информацией о ходе реализации объектов ФЦП на территории городов и районов. Об этом заявила начальник управления по осуществлению контроля за реализацией федеральных, региональных и муниципальных программ Аппарата Совета министров Крыма Ольга Гладышева.

«Главы муниципальных образований не подготовились к должному приему федеральных чиновников и представителей администрации президента России. Ни один глава не знает, какие объекты реализуются по ФЦП. Ни один глава муниципального образования не знает сроков, подрядчиков, и не вышел ни разу на площадку», – сообщила Гладышева, пояснив, что речь идет о двухдневной рабочей поездке в Крым замминистра экономического развития России Сергея Назарова.

При этом Гладышева подчеркнула – администрации, «от Керчи до Бахчисарая», заранее были предупреждены о визите представителей федерального центра.

«Никому кроме нас, я так понимаю, эти объекты не нужны», – возмутился глава республики Крым Сергея Аксенов, комментируя информацию Гладышевой. «Организуем сдачу экзамена главами администраций по знанию объектов ФЦП. Значит, допросы будем проводить публично. Будут приезжать, будем ставить их под видеокамеры. Иначе сколько можно этот позор терпеть?», – добавил он.

Однако глава Красногвардейского района Роман Шантаев опроверг информацию Гладышевой о том, что некомпетентность в вопросе реализации объектов ФЦП продемонстрировали абсолютно все руководители городов и районов Крыма. Глава республики поддержал его заявление, и поручил направить в его адрес списки конкретно провинившихся чиновников.

«Какие-то меры превентивные принимать будем – вплоть до отстранения. Потому что надоело это все. Хуже не сделаешь, чем бездельников держать. Лучше, на мой взгляд, «свежую кровь» взять», – сказал Аксенов, добавив, что глав муниципалитетов, которым безразлична судьба объектов ФЦП ждет «яркая, но короткая карьера».

Критике начальника профильного управления аппарата Совмина подвергся и руководитель Службы капитального строительства Крыма Василий Недзельский. По ее словам, федеральные чиновники не поняли его позицию, когда он на одном из совещаний заявил: «Зачем вы меня пригласили? У меня нет повестки совещания». А на замечание Гладышевой, как она утверждает, о том, что Недзельскому, несмотря на свое недавнее назначение на должность руководителя СКС, стоило бы проехаться по площадкам объектам ФЦП, он ответил: «Не учите меня жить».

Услышав это, Сергей Аксенов пообещал сам «научить жить» Недзельского, и озвучил намерение вызвать к себе на разговор министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Кононова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.03.17

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