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Крым

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Публикации за 02.03.17

В Черноморском будет работать управляющая компания-двойник

В Черноморском будет работать управляющая компания-двойник

Управляющая компания-двойник из Черноморского получила лицензию на осуществление деятельности в сфере ЖКХ.

Как уже сообщал , в Черноморском работает управляющая компания «Новое поколение», которая имеет лицензию и договоры на управление с 67 многоквартирными домами. До какого-то времени ею руководил Владимир Дацюк. Теперь в том же Черноморском по тому же адресу зарегистрирована еще одна компания с тем же названием – «Новое поколение».

Отличаются они частично составов учредителей (в одной отец, в другой – сын Антипенко), налоговыми номерами, банковскими счетами. То есть подробностями, которые жильцам домов не видны – какое из «Поколений» выставит счет, если не ждешь подвоха, не разберешься. Члены лицензионной комиссии подозревали, что дело нечисто, а директор «новой» компании не мог рассеять их сомнения, объяснить, в чем цель такой задвоенности.

Решение вопроса о выдаче лицензии отложили, проконсультировались с налоговиками, антимонопольной службой – формальных оснований отказать нет.

На повторное заседание, кроме директора, приехал исполнительный директор – тот самый Владимир Дацюк. Он рассказал о себе: приехал в Крым из Новороссийска, где «у него была» управляющая компания «Югжилэксплуатация». Тогда ему повезло: мощный ураган снес крыши многих новороссийских домов, на их ремонт были выделены большие бюджетные деньги…

База ЕГРЮЛ сообщает, что деятельность компании «Югжилэксплуатация» прекращена на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в августе 2016 года.

Дацюк обещает, что скоро новое «Новое поколение» будут переименовано в «Росжилэксплуатацию», которая снова обратится в лицензионную комиссию. Зачем было лицензироваться с теперешним названием, он тоже объяснить не захотел.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.03.17

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