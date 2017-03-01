В Севастополе похитили старичка Лесовичка (ФОТО) / За «дедушку» обещают вознаграждение

Публикации за 01.03.17

В Севастополе из парка Учкуевка пропала деревянная скульптура «старичка Лесовичка».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», пропажу обнаружили накануне днем участники общественной организации «Севпарки»: неизвестные спилили скульптуру, которые посетители прозвали Лесовичком. Теперь на месте «дедушки» красуется лишь пень.

Кто и с какой целью уничтожил местную достопримечательность, пока неизвестно, но за информацию об её месте нахождения объявлено вознаграждение – 10 тыс рублей.

Отметим, летом прошлого года в парке Учкуевка пилили сухостой. Специально для того, что создавать сказочные деревянные скульптуры, были оставлены высокие пни, один из которых и превратился в пропавшего Лесовичка.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 01.03.17

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