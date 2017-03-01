Самым крупным инвестором Украины стала Россия

Публикации за 02.03.17

1 млрд 67 млн долларов США вложил в 2016 году в экономику Украины российский бизнес. Это 38% от общей суммы иностранных инвестиций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», всего иностранные инвестиции на Украине оцениваются в 4,4 млрд долларов. Этот показатель за год вырос на 17%. Наиболее крупными инвесторами, кроме России, стали Кипр – почти 428 млн долларов (скорее всего, вложения идут через оффшорные компании) и Великобритания – 404 млн долларов.

Более половины иностранных инвестиций, согласно данным Госстатистики, было направлено в сферу финансов и страхования.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.03.17

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