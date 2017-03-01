Крымский туристический бизнес поддержат с 2018 года

Публикации за 01.03.17

Крымский парламент работает над проектом закона о поддержке туристического бизнеса. Развитие зеленого туризма поддержат постановлением.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», оба нормативных документа на открытии IV туристского форума «Открытый Крым» анонсировал глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Принято решение, что в этом году мы разрабатываем закон о поддержке туристического бизнеса, – отметил он. – В этом законе, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года, будут отражены все предложения туристического бизнеса по льготам, преференциям в выборе площадок, и прочее».

Черняк добавил, что уже разрабатывается постановление Государственного совета Крыма о поддержке и развитии зеленого сельского туризма. Таким образом, депутаты хотят возродить 150 частных усадеб, которые принимали туристов.

«По всем статистическим данным, треть отдыхающих устают от ежедневного нахождения на пляже уже через 5 дней. А потом их интересует какая-то альтернатива, – пояснил глава комитета. – Частные винодельни и сыроварни, национально-культурные центры – наше постановление даст толчок развитию этого направления и расширит спектр услуг».

Напомним, в бюджете Крыма на 2017 год на программу государственной поддержки субъектов туристической отрасли запланировано 1,5 млн руб. Средства предназначены для господдержки туроператоров, которые рискнут привезти автобусами туристов в межсезонье. О поддержке летнего наполнения курортов авиаперевозками речь не идет – это слишком дорого для крымского дотационного бюджета.

Ялта, Глеб Заскоков

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