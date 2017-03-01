Глава Ростуризма предложил властям Крыма привлекать киношников рублем

Публикации за 02.03.17

Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил популяризировать Крым с помощью кино – приплачивать кинематографистам за съемки на крымской натуре. Причем делать это за счет регионального бюджета, который на три четверти состоит из дотаций.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», свое предложение Сафронов озвучил на открытии IV туристского форума «Открытый Крым».

«Хочу предложить властям Крыма подумать о включении в работу с индустрией кино, – пояснил он. – Когда в регион приезжают съемочные группы для съемок фильмов и сериалов, а регион возвращает долю затрат, создавая благоприятные условия для работы кинокомпаний».

Сафонов напомнил, что много известных советских и российских кинофильмов были сняты в Крыму. И привлечение современной кинематографии является «важным и эффективным инструментом продвижения Крыма». «Мы были бы очень рады такой работе», – заверил Сафонов.

Он также предложил подключаться к проекту «Гастрономическая карта России», больше использовать систему «все включено» в крымских отелях, и не забывать, что уже в 2019 году по мосту через Керченский пролив поедут автотуристы, которым нужны автокемпинги.

«В 2019 году поток туристов увеличится, – указал глава Ростуризма. – Это, можно сказать, уже завтра, и такую инфраструктуру надо создать и продвигать».

Напомним, в 2017 году на рекламу и продвижение курортов Крыма в региональном бюджете предусмотрено 20 млн руб.

Ялта, Глеб Заскоков

Ялта. Другие новости 02.03.17

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