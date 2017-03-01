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Крым

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Публикации за 02.03.17

Глава Ростуризма предложил властям Крыма привлекать киношников рублем

Глава Ростуризма предложил властям Крыма привлекать киношников рублем

Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил популяризировать Крым с помощью кино – приплачивать кинематографистам за съемки на крымской натуре. Причем делать это за счет регионального бюджета, который на три четверти состоит из дотаций.

Как передает корреспондент агентства , свое предложение Сафронов озвучил на открытии IV туристского форума «Открытый Крым».

«Хочу предложить властям Крыма подумать о включении в работу с индустрией кино, – пояснил он. – Когда в регион приезжают съемочные группы для съемок фильмов и сериалов, а регион возвращает долю затрат, создавая благоприятные условия для работы кинокомпаний».

Сафонов напомнил, что много известных советских и российских кинофильмов были сняты в Крыму. И привлечение современной кинематографии является «важным и эффективным инструментом продвижения Крыма». «Мы были бы очень рады такой работе», – заверил Сафонов.

Он также предложил подключаться к проекту «Гастрономическая карта России», больше использовать систему «все включено» в крымских отелях, и не забывать, что уже в 2019 году по мосту через Керченский пролив поедут автотуристы, которым нужны автокемпинги.

«В 2019 году поток туристов увеличится, – указал глава Ростуризма. – Это, можно сказать, уже завтра, и такую инфраструктуру надо создать и продвигать».

Напомним, в 2017 году на рекламу и продвижение курортов Крыма в региональном бюджете предусмотрено 20 млн руб.

Ялта, Глеб Заскоков

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