NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.03.17

Туроператоры: в наступающем сезоне Крым вряд ли сможет повторить успехи 2016 года

Туроператоры: в наступающем сезоне Крым вряд ли сможет повторить успехи 2016 года

В 2017 году Крым вряд ли сможет повторить успехи года минувшего в туристической сфере. Максимум, на что можно рассчитывать – показатели 2015 года. Так считают эксперты туротрасли.

Как уже сообщал «Новый День», согласно данным Министерства курортов и туризма Крыма, в 2016 году регион посетили около 5,6 млн человек. Это на 21,2% выше, чем в позапрошлом году. В январе положительная динамика сохранилась: министерство озвучило прирост на 34,3% и заявило, что в целом за год на полуострове отдохнет не меньше 6 млн человек.

Однако по оценкам ряда туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме, Крым в этом году может рассчитывать максимум на результаты 2015 года.

Один из основных негативных факторов – стоимость размещения. Крымские отельеры уже подняли цены, в среднем, на 10% – 15%. А ряд отелей, наиболее востребованных в минувшем сезоне, увеличили ценник на 20% – 40%.

Туроператоры считают, что руководители объектов, скорее всего, неверно оценили истинные причины своей популярности (закрытые Турция и Египет, «перегрузка» Сочи и пр.) и точно так же неверно рассчитывают на «аншлаг» и в этом году, отмечает «Вестник АТОР». По мере осознания нереалистичности своих прогнозов отельерами, полагают эксперты, рынок еще увидит снижение цен на эти объекты. Возможно, это произойдет примерно в апреле-мае, однако это уже не гарантирует им хорошую загрузку в сезон, т.к. активные продажи Крыма уже стартовали, говорят участники рынка, обращая внимание на то, что если в январе объемы продаж по Крыму выросли на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, то февраль продемонстрировал спад, и в данный момент отмечается снижение общего спроса по направлению.

Эксперты подчеркивают: активный старт продаж – не показатель успешного сезона. «В сравнении с прошлым годом темпы бронирования туров в Крым у нас выше. Глубина продаж в этом году достигает сентября. При этом по другим направлениям бронирования идут также довольно активно. И все же, несмотря на такую позитивную динамику, не думаю, что в этом году общее число путешественников в стране (и в том числе – в Крым) значительно вырастет – для этого просто нет макроэкономических предпосылок. А это значит, что на фоне успешных продаж в кампании раннего бронирования может сложиться иллюзия значительного роста спроса в целом, но ближе к сезону активность туристов упадет. Поэтому мы сейчас призываем крымских отельеров к активным действиям – продвижению, более активной конкуренции с другими направлениями, участию в различных мероприятиях, чтобы текущая ситуация их не «расслабляла» –цитирует «Вестник АТОР» заместителя генерального директора «НТК Интурист» Сергея Толчина.

В качестве плюсов Крыма туроператоры называют безопасность и отсутствие языкового барьера. Среди негативных факторов – все то же завышение цен и сравнительная неразвитость местной инфраструктуры, кадровый дефицит, транспортные ограничения. Причем, последний фактор эксперты считают ключевым: «Чем доступнее будет авиасообщение (а иные способы добраться в Крым пока что гораздо менее востребованы из-за сложностей с переправой), тем больший спрос на крымские курорты будет в итоге» – отмечает генеральный директор «Мультитур» Дмитрий Шаров.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.03.17

В Черноморском будет работать управляющая компания-двойник. / Чиновники муниципалитетов Крыма «опозорились»: их вообще не интересуют ФЦП. / Глава Ростуризма предложил властям Крыма привлекать киношников рублем.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter