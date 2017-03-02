Украина не смогла добить крымскую науку – не хватило времени / Но пытается организовать «научную блокаду»

Публикации за 02.03.17

Научное сообщество России констатирует успешную интеграцию крымской науки с российской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые полуострова взаимодействовали с коллегами из России еще в украинские времена, но после воссоединения с РФ процесс развития крымской науки ускорился.

После референдума в 2014 году Федеральному агентству научных организаций и Российской академии науки пришлось спасать научную инфраструктуру полуострова, которая при Украине была доведена до критического состояния. Причем больше всего пострадали аграрные институты и знаменитый Ботанический сад, которые могли потерять свои территории, но благодаря вмешательству российских ученых сохранили важные земельные участки, отметили чиновники ФАНО на совместном заседании с учеными Российской академии наук.

Всего с 2014 года в результате реорганизации к РАН отошли десять научных институтов, среди которых Институт археологии Крыма и Крымская астрофизическая обсерватория, с сотрудниками которой как раз в основном и взаимодействовали ученые России ещё до «Майдана».

Сейчас научное сообщество Крыма получило практически все возможности для поиска решений основных проблемных вопросов полуострова, в том числе связанных с недостатком пресной воды.

Вместе с тем, представители ФАНО и РАН признают, что не все проблемы решены.

«В Крыму есть несколько совершенно разноплановых институтов. Есть Морской гидрофизический институт РАН. Они занимаются проблемами гидрофизики, локации Черного моря. Это большой институт и проблемы у них стандартные, самая большая проблема – недостаток финансирования. Она не позволяет ученым вести экспериментальную работу по исследованию моря так, как хотелось бы. Но они мощно развивают счетные методы анализа полученных данных. В Крыму также большой блок аграрных институтов, например, НИИ виноградарства и виноделия «Магарач», – пояснил председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин.

Тем не менее, не смотря на кризис, крымские и севастопольские научные организации финансируются даже больше, чем в среднем по России. «Деньги не жирные,– уточнил «Коммерсанту» представитель ФАНО Михаил Романовский.– Но лучше так, чем по-другому».

Однако, дело не только в неотрегулированных пока вопросах финансирования.

Официальный Киев, заявляя о якобы имеющихся у Украины правах на полуостров, практически устраивает «научную блокаду». К примеру, позиция незалежной напрямую сказывается на отношении профильных изданий Запада к крымским ученым.

«Полуостров попал под жесткое эмбарго и для ученых возникли большие проблемы, например, с публикациями в западных журналах, если они пишут аффиляцию с институтами Крыма», – цитирует российское научное интернет-издание «Индикатор» Виктора Калинушкина.

Кроме того, крымские научные корабли не могут покидать стомильную зону полуострова без риска быть арестованными.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 02.03.17

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