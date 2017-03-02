В Симферополе предлагают переименовать улицу Карла Маркса, горожане «за»

Публикации за 02.03.17

В Симферополе общественники готовят «петицию» о переименовании улицы Карла Маркса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», активные крымчане предлагают не возвращать историческое название Екатерининская, как это планировалось ранее, а присвоить улице другое, связанное с нашумевшей реконструкцией городского центра. «Подаем петицию на переименование в Симферополе улицы Карла Маркса на Бахаревскую?», – написал на своей странице в Фейсбук крымский общественник Александр Талипов. Горожане высказались «за», нашлись даже те, кто уже готов подписать документ. Правда, пока ещё ведется обсуждение, и будет ли прошение оформлено официально, неизвестно.

Но примечательно, что публикация собрала не только много одобряющих комментариев, некоторые даже подкорректировали автора и предложили свои названия: Рекобахера (Реконструкция Бахарева), проулок Бахарева, Бахаревский тупик, Кривобахаревка и другие.

Напомним, в 2014 году на здании Госсовета республики Крым, расположеном на улице Карла Маркса, появилась табличка с указанием исторического названия улицы – Екатерининская. Разговоры о Екатерининской возобновились после того, как в крымской столице появился памятник российской императрице Екатерине II. Тогда за возращение исторического названия высказались многие политики и депутаты, а также общественники. Но, тем не менее, вопрос об официальном переименовании, до сих пор, не решен, табличка – формальность.

При этом, в канун нового года в Симферополе появилась ещё одна местная «достопримечательность» – отремонтированная улица Карла Маркса, некоторые участки котрой после ремонта стали выглядеть хуже, чем до.

Отметим, на «недоремонт» двух городских улиц – Карла Маркса и Пушкина потратили 50 миллионов из республиканского бюджета, 130 – из городского.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.03.17

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