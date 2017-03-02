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Крым

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Публикации за 02.03.17

Украинцы, убившие ялтинского таксиста, получили по максимуму

Украинцы, убившие ялтинского таксиста, получили по максимуму

Двое граждан Украины, жестоко расправившиеся с ялтинским таксистом, а позднее со своими собутыльниками, получили 20 лет тюрьмы и пожизненное заключение.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Резонансное преступление произошло в Ялте в июле 2015 года, в разгар курортного сезона. Следствие продолжалось более года. В ноябре прошлого года прокуратура Крыма передала дело в Верховный суд.

По версии следователей, преступники намеренно вызвали машину такси и заказали водителю поездку за город, в безлюдное место, где безжалостно убили его и ограбили.

Через месяц после этого преступления один из осуждённых в состоянии алкогольного опьянения совершил двойное убийство – жертвами стали собутыльники убийцы.

Отметим, что убийцы получили максимально возможное наказание.

Симферополь, Галия Шакирова

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