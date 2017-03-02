В Евпатории решили создать парковки в спальных районах

Публикации за 02.03.17

Власти крымских муниципалитетов по-разному относятся к нуждам своих жителей-автомобилистов, нуждающихся в парковочных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе не находит разрешения конфликт в связи с «народной» парковкой на улице Куйбышева. На месте стоянки (площадью 23 сотки), которую для себя много лет назад благоустроили жители близлежащих домом, власть разрешила ООО «Дельта-1» возведение 17-этажного дома.

Встретив отпор автомобилистов, застройщик заявил, что готов оборудовать у Дворца пионеров парковку на 100 мест. Это достаточно недалеко от парковки на Куйбышева, но горадминистрация деликатно умалчивает о том, что это территория (точнее, остатки) Детского парка.

Сейчас противоречие пытается разрешить рабочая группа, в которую вошли главный архитектор РК, представители застройщика и общественности, специалисты в области градостроительства, экологии и иных сфер.

В Евпатории к парковкам другой подход. Там тоже создали рабочую группу, которая займется организацией дорожного движения, созданием стоянок и парковок автотранспорта в спальных районах города, курортной зоне, возле образовательных и медицинских учреждений. Планируют разбить парковки в спальных районах – с учетом сезонного увеличения количества трафика

Подсчитали машины, стоящие в спальных районах во дворах – их примерно 1 тысяча 260.

Глава администрации города Андрей Филонов рассказал: «Исходя из этого числа, на прилегающих территориях к спальным районам, где это возможно, формируем земельные участки, которые выставим на конкурс предпринимателям с определенными требованиями». Эту работу предполагается завершить к началу активного курортного сезона.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 02.03.17

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