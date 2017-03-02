Жителям Симферополя грозит 30 тысяч штрафа за привычку бросать мусор, где попало

Публикации за 02.03.17

В Симферополе хотят увеличить штрафы за выброс мусора в неположенных местах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», городские власти собираются бороться со стихийными свалками за счёт увеличения штрафов. Так, если инициатива чиновников будет одобрена, то за отсутствие договора на вывоз твёрдых бытовых отходов придётся заплатить штраф размером 30 тысяч рублей. Такие же расценки могут быть применены для нарушителей городского благоустройства, в частности, это касается любителей выкидывать мусор в неположенных местах.

Между тем, решат ли штрафы мусорную проблему крымской столицы, неизвестно, так как помимо нерадивых горожан в образовании стихийных свалок виноваты и коммунальщики: в некоторых районах города мусор не вывозится неделями.

В целом, мусорная проблема решается в Крыму довольно медленно, например, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе.

Как сообщал «Новый День», с наступлением тепла Крым вступает в период регулярных субботников по уборке территории полуострова. По рекомендации «сверху» они начнутся не в апреле, как это часто бывало, а в марте. Симферопольцев зовут побороться с мусором уже в ближайшую субботу, 4 марта.

Симферополь, Анастасия Зук

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