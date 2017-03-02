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Крым

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Публикации за 02.03.17

Британец Грэм Филлипс снимает фильм для иностранцев о безопасном Крыме

Британец Грэм Филлипс снимает фильм для иностранцев о безопасном Крыме

Известный британский журналист Грэм Филлипс решил оказать большую услугу Крыму и снять антипропагандистский фильм о полуострове.

Как передает корреспондент РИА , производство ленты ведется за счет средств, вырученных по системе краудфандинга.

По словам Филлипса, кино предназначено, в первую очередь, для иностранцев, которые смогут осознать всю нелепость «мифов» о российском Крыме.

«Фильм будет готов летом, а премьера состоится в Соединенном Королевстве. Хочу, чтобы презентация была также и в Москве, и в Крыму», – написал журналист у себя в блоге.

По его мнению, после выпуска фильма люди из всех стран, все еще думающие, уверенные в благодаря стараниям западных СМИ, что на полуостров ехать опасно, убедятся, что Крым гостеприимен и доступен абсолютно для всех туристов.

Филлипс пообещал, что в его фильме обязательно будут присутствовать субтитры на русском языке.

Напомним, Грэм Филлипс – один из немногих зарубежных журналистов, максимально объективно освещающих тему воссоединения Крыма с Россией, а также историю появления Донецкой и Луганской народных республик. Благодаря своей позиции он получил широкую известность в России, но неоднократно подвергался жесткой критике со стороны европейских и украинских политиков и был депортирован с территории Украины. Получил у себя на родине статус «русского пропагандиста», с чем сам Филлипс категорически не согласен.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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