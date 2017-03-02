Новый удар по малому бизнесу: пиво без ККТ можно продавать последний месяц

Публикации за 02.03.17

Крымские предприниматели, продающие слабоалкогольные напитки, вновь готовятся к тяжёлым временам.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», с 31 марта продавать пиво, сидр, медовуху и напитки на основе пива можно будет только с применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

«В этой связи индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу такой алкогольной продукции, необходимо приобрести и поставить на учёт в налоговых органах контрольно-кассовую технику», – сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым.

При этом в течение месяца регистрируются только так называемые «онлайн-кассы», оснащённые модулями передачи данных о приобретаемом товаре в налоговые органы в момент совершения покупки.

Нововведение чиновники по традиции объясняют заботой о населении и желанием сократить число пьющих россиян (ФЗ №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).

Однако один из самых авторитетных российских экспертов в области алкогольного рынка – генеральный директор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уверен, что новые ограничения никак не отразятся ни на производстве пива, ни на его потреблении.

«В России пиво остаётся самым дешёвым и массовым алкоголем. Его пьёт 80% взрослого населения. Это люди в возрасте от 18 до 55 лет. Подобные запреты ни на один литр не сократят ни производство пенного напитка, ни его потребление. Наши депутаты никак не хотят понять, что потребность в пиве – не спонтанная. Потребитель чётко знает, когда и сколько ему нужно. Какая ему разница, стоит в магазине кассовый аппарат или нет? Ничего не мешает ему пойти в супермаркет, к примеру, оборудованному всем необходимым», – рассказал эксперт агентству «Новый День».

При этом Вадим Дробиз отметил, что действие нового закона почувствуют на себе только владельцы небольших розничных точек продаж.

«Это новый удар по малому бизнесу. Но в России у малого бизнеса такая судьба. Многие точки в Крыму закроются. Произойдёт укрупнение розничных сетей. Пивоваренные компании увеличат объёмы поставок ритейлерам», – считает эксперт.

Он напомнил, что в 2012 году подобный запрет был введён в материковой части России, тогда по стране закрылись тысячи «ларьков», но пить пива меньше не стали.

Между тем, крымские предприниматели, едва пришедшие в себя после внедрения в Крыму системы ЕГАИС, считают, что нововведение принесёт им дополнительные сложности и финансовые затраты на техническое обеспечение и оплату труда сотрудников, которые могли бы разобраться в этой системе.

Симферополь, Галия Шакирова

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