Сын генпрокурора Чайки хочет построить гостиницу в Крыму / Но не может определиться с местом

Публикации за 02.03.17

Младший сын генерального прокурора России Игорь Чайка намерен влиться в турбизнес Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас бизнесмен подыскивает подходящий вариант для строительства гостиницы.

«Действительно, мы сейчас рассматриваем возможность строительства на территории Южного берега Крыма гостиничного комплекса либо покупки какого-то действующего санатория с целью его комплексной реконструкции и переформатирования под гостиничный комплекс. Какой он будет – с системой all inclusive, ultra all inclusive, half-board, или это будет пансионат, или это будет медицинский центр со SPA – мы пока это изучаем», – цитирует «РБК» Игоря Чайку.

По мнению бизнесмена в Крыму сейчас довольно трудно найти подходящую площадку для строительства качественного объекта размещения. По его словам, при Украине многие туристические объекты оказались настолько запущены, что сейчас находятся «в удручающем состоянии».

«Уникальные места убиты до невозможности», – посетовал Чайка, не став раскрывать планы о том, сколько готов отдать денег на строительство гостиницы на полуострове.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 02.03.17

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