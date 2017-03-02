В России началась продажа «единого билета» в Крым

Публикации за 02.03.17

С сегодняшнего дня возобновляется продажа «единых» билетов в семь крымских городов.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», проездные документы, позволяющие добраться на полуостров железнодорожным, автомобильным и морским транспортом за одну поездку, начали продавать на месяц раньше, чем в 2016-м.

Как сообщает пресс-служба «Единой транспортной дирекции» («ЕТД»), проездной документ даёт право добраться до Керчи, Симферополя, Севастополя, Феодосии, Судака, Евпатории или Ялты в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта по схеме поезд – паром – автобус.

Транспортное сообщение будет действовать с 30 апреля и до 30 сентября 2017 года. Приобрести «единый» билет можно за 60 дней до даты отправления в кассах любого железнодорожного вокзала или на сайте «Российских железных дорог». Сдать – не позднее, чем за 12 часов до поездки.

«Единый» билет можно приобрести одновременно с оформлением или представлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее, чем за 24 часа до отправления автобуса», – уточняют в «ЕТД».

Отметим, что стоимость билетов на паром и автобус сохраняется на уровне 2015 года: при движении из Анапы в Керчь – 380 рублей, Симферополь – 590 рублей, в Севастополь – 690 рублей, в Феодосию – 460 рублей, в Судак – 540 рублей, в Евпаторию – 690 рублей, в Ялту – 700 рублей; при движении из Краснодара в Керчь – 560 рублей, в Симферополь – 710 рублей, в Севастополь – 810 рублей, в Феодосию – 590 рублей, в Судак – 660 рублей, в Евпаторию – 810 рублей, в Ялту – 820 рублей.

Дети до 5 лет в сопровождении взрослых едут бесплатно и на отдельном месте.

Отметим, что популярность данного способа добраться до Крыма у жителей материковой части России растёт от сезона к сезону

Напомним, что впервые смешанное транспортное сообщение между материком и полуостровом открылось весной 2014 года.

За курортный сезон 2015 года по «единому» билету Крым посетили более 357,8 тысяч человек, что на 8,3% было больше показателей 2014 года. В 2016 году эта цифра увеличилась до 407 тысяч человек.

Симферополь, Галия Шакирова

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