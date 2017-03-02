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Крым

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Публикации за 02.03.17

Жителям Гаспры предложили скинуться на новую дорогу (ФОТО)

Жителям Гаспры предложили скинуться на новую дорогу (ФОТО)

Жителям Гаспры предложили материально поучаствовать в строительстве новой дороги.

Как передаёт корреспондент РИА , накануне в поселке появился билборд с предложением «скинуться на бетонную дорогу». Плачевное состояние местной транспортной артерии вынудило ялтинского предпринимателя обратиться к жителям. При этом сам бизнесмен не против поучаствовать в строительстве, и готов вложить в него 250 тысяч рублей.

«Состояние дорожного полотна ужасное, а новая дорога обойдется где-то в два-три миллиона. Но пока кроме меня желающих вложить деньги в строительство особо нет. Мне позвонили только несколько человек», – рассказал РИА директор ООО ««ЛИВАДИЯ ЭСТЕЙТ» Дмитрий Тюкаев. Отметим, что фирма Тюкаева является микропредприятием и занимается строительством.

Пользователи социальной сети к предложению отнеслись неоднозначно. Одни поддержали автора идеи: «Чувак реально хочет хоть чем-то помочь и сделать, а не ноет в Интернете, и не надеется на власти! За это можно только уважать!». Другие же усмотрели в желании отремонтировать дорожное полотно личную выгоду: «Этот мужик – застройщик. Естественно, под объекты нужны дороги».

Новый День: Жителям Гаспры предложили скинуться на новую дорогу (ФОТО)

Фото из социальной сети

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 02.03.17

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