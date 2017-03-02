Разрушенную набережную Симеиза восстановят до курортного сезона / Власти обещают, что временного ремонта хватит до начала полной реконструкции

Публикации за 02.03.17

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Симеиз имеет шанс войти в приближающийся курортный сезон с восстановленной набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ремонт частично разрушенного сооружения анонсировал глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

По его словам, работы по приведению в порядок набережной будут осуществляться за счет ООО «ЭТЦ в Парковом» – инвестора, который на этой неделе заключил с Советом министров республики договор о реализации дорогостоящего проекта в Парковом. Благоустройство набережной Симеиза легло на компанию социальной нагрузкой.

Отметим, говоря о восстановлении сооружения, Ростенко подчеркнул – речь идет лишь о временном ремонте.

«Инвестор должен провести работы для сохранения набережной в эксплуатируемом виде на этот курортный сезон, может быть, на следующий – до начала реализации федеральной целевой программы по общей реконструкции всей территории набережной, в том числе и сооружений санатория «Пионер»», – пояснил он. При этом глава администрации отметил, что процесс не должен затянуться, так как проведение торгов в случае выполнения обязательств инвестора не требуется.

Напомним, набережная в Симеизе начала разрушаться еще в украинские времена, создав курортному поселку одну из главных проблем на многие годы. Сильнейший шторм в 2011 году не только повредил противооползневую дамбу, но и привел к обрушению старого аварийного причала. По оценке специалистов, на тот момент для строительства новой набережной необходимо было 60 миллионов гривен (по курсу на 2 марта 2017 года – чуть более 129 миллионов рублей – прим. «НД»), которые так и не были выделены украинскими властями. Набережная продолжала разрушаться, и требуемая сумма в 2012 году составила уже 73,6 миллионов гривен. Однако проводились лишь мероприятия по «косметическому» ремонту.

Очередным серьезным разрушениям набережная подверглась в 2015 году. Из-за штормов треснул бетон, из-под покрытия начал вымываться грунт. Образовавшиеся обвалы попросту засыпали стройматериалами и залили бетоном – в качестве временной меры. Сейчас сооружение находится на балансе ГАУ «Распорядительная дирекция». По оценке Ростенко, озвученной в марте 2016 года, на локальный ремонт набережной необходимо было потратить 20 миллионов рублей. Сейчас уже говорят о 25,4 миллиона. В рамках ФЦП стоимость полной реконструкции и восстановления, запланированной до 2020 года, определена в размере около 200 миллионов рублей.

Набережная Симеиза является одним из основных выходов для туристов к морской линии в поселке, в том числе к пляжам с видом на главную достопримечательность – скалу Дива. Кроме того, в сезон на ней располагаются различные заведения, в основном точки общепита и летние площадки ночных клубов.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 02.03.17

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