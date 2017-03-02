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Публикации за 02.03.17

Разрушенную набережную Симеиза восстановят до курортного сезона / Власти обещают, что временного ремонта хватит до начала полной реконструкции

Разрушенную набережную Симеиза восстановят до курортного сезона Власти обещают, что временного ремонта хватит до начала полной реконструкции

Симеиз имеет шанс войти в приближающийся курортный сезон с восстановленной набережной.

Как передает корреспондент РИА , ремонт частично разрушенного сооружения анонсировал глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

По его словам, работы по приведению в порядок набережной будут осуществляться за счет ООО «ЭТЦ в Парковом» – инвестора, который на этой неделе заключил с Советом министров республики договор о реализации дорогостоящего проекта в Парковом. Благоустройство набережной Симеиза легло на компанию социальной нагрузкой.

Отметим, говоря о восстановлении сооружения, Ростенко подчеркнул – речь идет лишь о временном ремонте.

«Инвестор должен провести работы для сохранения набережной в эксплуатируемом виде на этот курортный сезон, может быть, на следующий – до начала реализации федеральной целевой программы по общей реконструкции всей территории набережной, в том числе и сооружений санатория «Пионер»», – пояснил он. При этом глава администрации отметил, что процесс не должен затянуться, так как проведение торгов в случае выполнения обязательств инвестора не требуется.

Напомним, набережная в Симеизе начала разрушаться еще в украинские времена, создав курортному поселку одну из главных проблем на многие годы. Сильнейший шторм в 2011 году не только повредил противооползневую дамбу, но и привел к обрушению старого аварийного причала. По оценке специалистов, на тот момент для строительства новой набережной необходимо было 60 миллионов гривен (по курсу на 2 марта 2017 года – чуть более 129 миллионов рублей – прим. «НД»), которые так и не были выделены украинскими властями. Набережная продолжала разрушаться, и требуемая сумма в 2012 году составила уже 73,6 миллионов гривен. Однако проводились лишь мероприятия по «косметическому» ремонту.

Новый День: Как после бомбежки: на набережной Симеиза появились новые провалы (ФОТО, ВИДЕО)

Очередным серьезным разрушениям набережная подверглась в 2015 году. Из-за штормов треснул бетон, из-под покрытия начал вымываться грунт. Образовавшиеся обвалы попросту засыпали стройматериалами и залили бетоном – в качестве временной меры. Сейчас сооружение находится на балансе ГАУ «Распорядительная дирекция». По оценке Ростенко, озвученной в марте 2016 года, на локальный ремонт набережной необходимо было потратить 20 миллионов рублей. Сейчас уже говорят о 25,4 миллиона. В рамках ФЦП стоимость полной реконструкции и восстановления, запланированной до 2020 года, определена в размере около 200 миллионов рублей.

Набережная Симеиза является одним из основных выходов для туристов к морской линии в поселке, в том числе к пляжам с видом на главную достопримечательность – скалу Дива. Кроме того, в сезон на ней располагаются различные заведения, в основном точки общепита и летние площадки ночных клубов.

Ялта, Леонид Маковецкий

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