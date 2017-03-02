По факту смерти подростка на Ай-Петри возбудили уголовное дело

Публикации за 02.03.17

По факту гибели подростка во время катания на санках на плато Ай-Петри возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», несчастный случай произошёл днем 26 февраля, мальчик и женщина катались на санях, прицепленных к снегоходу. По данным следствия, водитель перевозил пассажиров на необорудованном для этих целей прицепе – санях, на скорости сцепное устройство раскрылось от столкновения санок с препятствием. В результате 14-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства. Отметим, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал «Новый День», вызванные на место трагедии спасатели оказали первую помощь пострадавшим: остановили кровотечение у подростка и наложили фиксирующие тугие повязки на места многочисленных ссадин. Посредством специальных носилок спасатели совместно с медиками эвакуировали пострадавшего подростка к автомобилю «скорой помощи», но, к сожалению, спасти его не удалось.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 02.03.17

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