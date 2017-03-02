В Севастополе проблемы с водой решат только к 2035 году / Если найдут 47 миллиардов рублей

Власти Севастополя утвердили план работ, предусматривающий масштабную модернизацию городского водного хозяйства.
Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», полностью решить проблемы дефицита пресной воды, сточных вод, улучшить качество питьевой воды и перейти на современное высокотехнологичное оборудование городские чиновники планируют через 18 лет – к 2035 году.
Такие сроки обозначены в плане реализации схемы водоснабжения и водоотведения города (до 2021 года и перспективой до 2035 года – прим. НД).
«К 2035 году предусмотрены строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений производительностью 170 тысяч кубов в сутки, но в первую очередь – это реконструкция КОС «Южные» (140 тысяч кубов). Реконструкция подземных и поверхностных водозаборов, производительностью 65 тысяч метров кубических в сутки. Модернизация 20 водопроводных насосных станций. Реконструкция резервуаров чистой воды. Реконструкция водопроводных очистных сооружений, в первую очередь – ВОС «Чернореченское» и ВОС «Озёрное», – цитирует севастопольский интернет-портал ForPost директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.
Кроме того, в планах реконструкция 12 канализационных насосных станций, 54 км напорных коллекторов, 18 км коллекторов глубокого заложения, 182 км сетей водоснабжения, 249 км сетей водоотведения. Эти меры, по словам чиновника, позволят к 2035 году полностью прекратить сброс сточных вод в Чёрное море.
Чибисов отметил, что на сегодня только 17% сточных вод биологически очищается. Примечательно, что месяц назад чиновник говорил о том, что очистке подвергается три четверти стоков и только 25% сливаются без очистки.
Наполеоновские планы включают также переход на энергосберегающее и высокотехнологичное оборудование, улучшение качества питьевой воды, подключение к централизованной системе канализации трети населения города (54 тысячи человек) и строительство водохранилища.
В схеме вновь фигурирует замороженный Минэкономразвития скандальный проект переброски воды из реки Коккозка. Впрочем, Чибисов сообщил, что предусматривается и альтернативный вариант решения проблемы городского дефицита воды.
Для реализации схемы городу нужно всего лишь найти более 47 миллиардов рублей.
«При этом таких денег у города нет, даже с учётом запланированного увеличения на 30% тарифов ГУП «Водоканал». К примеру, дефицит финансирования мероприятий городской программы до 2020 года составляет 3,1 миллиарда рублей, рост тарифа перекроет всего 727 миллионов рублей, – резюмировал Чибисов.
Севастополь, Оксана Мурзина
Севастополь. Другие новости 02.03.17
По факту смерти подростка на Ай-Петри возбудили уголовное дело. / Разрушенную набережную Симеиза восстановят до курортного сезона. Власти обещают, что временного ремонта хватит до начала полной реконструкции. / Жителям Гаспры предложили скинуться на новую дорогу (ФОТО). Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»