Для игорной зоны в Крыму нашли инвестора

Публикации за 02.03.17

В Крыму снова заговорили о создании игорной зоны. Глава республиканского правительства Сергей Аксёнов, сообщил, что крупная российская компания собирается инвестировать в создание игорной зоны на территории Крыма около 8 млрд руб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», имя будущего инвестора не называется: «Я не могу сказать – кто, это связано с санкционным режимом. Я крупным инвесторам даю гарантию, что я их не разглашаю», – пояснил глава Крыма.

По его словам, в марте будет готова концепция развития крымской игорной зоны. «Срок реализации проекта – два года, как только возникнет законченный концепт, я его представлю».

Тема игорной зоны то возникает в информационном поле Крыма, то надолго исчезает – тогда говорят, что процесс тормозят владельцы прибыльного бизнеса, развернутого в Краснодарском крае, им не нужны конкуренты на крымском берегу.

Напомним, игорную зону предлагали размесить или в малолюдном месте, чтобы оживить его, или в западной части полуострова – поближе к аэропорту Симферополь. Но летом прошлого года в поселке Гаспра (Большая Ялта) администрация города быстро и умело провела общественные слушания, где немногочисленным представителям местного населения объяснили, что благодаря игорной зоне здесь появятся две тысячи рабочих мест, а каждый год поселок будут посещать 500 тысяч туристов-игроков. После чего было объявлено: игорная зона размесится на 16,8 га санатория «Жемчужина» вблизи знаменитого замка Ласточкино гнездо.

Пока бюджет Крыма за счет азартных граждан пополняют около сотни букмекерских контор.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 02.03.17

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