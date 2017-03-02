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Крым

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Публикации за 02.03.17

В Крыму рейсовый автобус протаранил грузовик: есть пострадавшие

В Крыму рейсовый автобус протаранил грузовик: есть пострадавшие

Возле посёлка Зуя в Белогорском районе Крыма рейсовый автобус врезался в грузовик.

Как передаёт корреспондент РИА , ДТП произошло сегодня днём. Автобус и грузовик двигались в сторону Белогорска. «По предварительным данным, грузовик пропускал людей на пешеходном переходе, автобус врезался в него сзади из-за несоблюдения дистанции», – сообщили РИА в пресс-службе ГИБДД Крыма. В результате происшествия телесные повреждения получили четыре пассажира автобуса, но все пострадавшие отказались госпитализации. Пешеходы в ДТП не пострадали.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 02.03.17

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