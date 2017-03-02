Большая перемена? В Крыму уволили командира полка Народного ополчения

Публикации за 02.03.17

В Крыму уволили командира полка Народного ополчения Сергея Турчаненко. Соответствующее распоряжение главы РК Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале крымского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно тексту документа, Турчаненко покидает пост в связи с «принятием решения о прекращении трудового договора».

На сайте Народного ополчения размещено извещение, в котором уточняется, что командир полка уходит в отставку по состоянию здоровья. Однако эксперты выдвигают ряд других версий.

Одна из них – отставке способствовали некоторые ополченцы, заявившие, что Турчаненко злоупотреблял служебным положением.

Вторая: отставка была ожидаема, так как после выборов в Госдуму глава ополчения лишился административного ресурса в лице Михаила Шеремета, оказывавшего ему аппаратную поддержку.

Третья: уход Турчаненко – это лишь начало серьезных перестановок в командовании Народного ополчения, и в ближайшее время руководство этой структуры, объединяющей около 500 человек, полностью сменится.

Напомним, отряды самообороны Крыма были созданы в феврале 2014 года, сегодня это государственное казённое учреждение «Крымский республиканский штаб народного ополчения – народной дружины республики Крым». В 2016 году из обязанностей штаба ополчения исключили «обеспечение исполнения государственных функций РК в части осуществления мер по охране собственности и общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с преступностью».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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