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Крым

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Публикации за 03.03.17

В Севастополе рейсовый автобус столкнулся с фургоном: есть погибшие (ФОТО)

В Севастополе рейсовый автобус столкнулся с фургоном: есть погибшие (ФОТО)

На спуске в Балаклаву фургон врезался в рейсовый автобус, в ДПТ погиб один из водителей.

Новый День: В Севастополе рейсовый автобус столкнулся с фургоном: есть погибшие (ФОТО)

Как передаёт корреспондент РИА , авария произошла накануне вечером. По информации очевидцев трагедии, из-за густого тумана была ограничена видимость на дороге, водитель микроавтобуса «Mercedes» не соблюдал скоростной режим и врезался в автобус, следовавший по маршруту № 9.

От столкновения водитель фургона погиб на месте, водитель автобуса госпитализирован с травмой головы и переломом рёбер, пассажиры автобуса не пострадали.

Фото из социальной сети
Фото из социальной сети

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.03.17

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