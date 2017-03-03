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Крым

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Публикации за 03.03.17

В Евпатории придумали, что делать с агрессивными собаками / Уже с понедельника самых опасных начнут усыплять, а остальных – сдавать в приют.

В Евпатории придумали, что делать с агрессивными собаками Уже с понедельника самых опасных начнут усыплять, а остальных – сдавать в приют.

В Евпатории с 6 марта начнут внедрять новую схему регулированию численности бродячих собак.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», мэрия Евпатории, защитники животных и ветеринарная служба придумали способ решения проблемы бродячих собак на городских улицах.

Как рассказал мэр Евпатории Андрей Филонов на своей странице в одной из социальных сетей, теперь при каждом случае обращения в травмпункт больницы покусанных граждан информация будет передаваться в круглосуточную службу «Дежурный по городу». Её сотрудники, в свою очередь, должны связаться с волонтёрами Евпаторийского фонда помощи животным.

«Волонтёры выходят на связь с пострадавшим и получают подробную информацию об агрессивной собаке и месте происшествия. Далее они оперативно выезжают по указанному адресу, находят животное, отлавливают его и доставляют в государственную ветлечебницу на освидетельствование, как того требует закон», – описал механизм Андрей Филонов.

Собака будет находиться под контролем ветеринаров 10 дней для исключения случаев заболевания бешенством. Далее ветеринарная служба должна решить, представляет ли животное опасность для людей. Если да, то оно должно быть усыплено.

«Но таких – единицы. Остальных собак будут забирать волонтёры фонда (пока не построен городской приют для животных)», – заверил евпаторийский градоначальник, добавив, что в настоящее время в приюте фонда находятся около 200 животных, в том числе и несколько кусачих собак.

Кроме того, власти Евпатории в течение года собираются зарегистрировать всех домашних животных и внести данные в единый электронный реестр.

Напомним, что в Крыму проблема бездомных животных приобрела угрожающий характер. Число покусанных бродячими псами крымчан растёт с каждым днём.

Евпатория, Галия Шакирова

Евпатория. Другие новости 03.03.17

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