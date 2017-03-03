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Крым

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Публикации за 03.03.17

Погода порадует крымчанок: 8 марта будет тепло и солнечно

Погода порадует крымчанок: 8 марта будет тепло и солнечно

В Крыму в течение недели ожидается солнечная и сухая погода. Дождливая пятница – обычное исключение.

Как передаёт корреспондент РИА , в последний день рабочей недели на полуострове ожидаются небольшие осадки, а уже с субботы начнется очередное потепление.

«В выходные дни благодаря антициклону в Крыму будет наблюдаться сухая и солнечная погода. Дневные температуры до +18 градусов, ночные до +5. С начала следующей недели и в праздничный женский день ожидается еще более теплая, по-настоящему весенняя погода», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. По её словам, среднесуточные температуры воздуха с начала марта в Крыму на 3-5 градусов выше нормы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.03.17

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