Погода порадует крымчанок: 8 марта будет тепло и солнечно

Публикации за 03.03.17

В Крыму в течение недели ожидается солнечная и сухая погода. Дождливая пятница – обычное исключение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в последний день рабочей недели на полуострове ожидаются небольшие осадки, а уже с субботы начнется очередное потепление.

«В выходные дни благодаря антициклону в Крыму будет наблюдаться сухая и солнечная погода. Дневные температуры до +18 градусов, ночные до +5. С начала следующей недели и в праздничный женский день ожидается еще более теплая, по-настоящему весенняя погода», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. По её словам, среднесуточные температуры воздуха с начала марта в Крыму на 3-5 градусов выше нормы.

Симферополь, Анастасия Зук

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