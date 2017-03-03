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Крым

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Публикации за 03.03.17

Депутаты Керчи сорвали сессию, чтобы не голосовать за чиновника с «интересным» прошлым

Депутаты Керчи сорвали сессию, чтобы не голосовать за чиновника с «интересным» прошлым

Депутаты городского совета Керчи сорвали сессию, выразив протест против предложенного кандидата на должность замглавы администрации города.

Как передает корреспондент РИА , народные избранники предпочли прогулять мероприятие, чтобы избежать кворума.

По информации издания «Аргументы недели – Керчь», со ссылкой на одного из депутатов совета, такую реакцию в органе власти вызвало предложение назначить замом главы администрации города Николая Зотова. Ранее Зотов работал начальником департамента спорта и туризма Ивановской области, возглавлял отдел территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью департамента строительства и архитектуры региона и около года был первым заместителем главы администрации Юрьевецкого района.

В 2013 году Следком возбудил в отношении него уголовное дело, заподозрив в нецелевом расходовании бюджетных средств.

По мнению следователей, нарушения были допущены при строительстве центра «Милая гора» в Плесе. В свою очередь, Зотов настаивал на том, что все бюджетные деньги, выделенные на проект, были потрачены исключительно на объект. Впоследствии уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления – правоохранители установили, что средства действительно ушла туда, куда нужно.

Планировалось, что на должности замглавы администрации Керчи он должен был курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря 2016 года глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев лишился двух заместителей – Богдана Жорняка и курирующего сферу ЖКХ Олега Шевченко. Последнего из указанных, вместе с начальником одного из МУПов Олегом Заморием, задержали за получение взятки на рабочем месте.

Напомним, депутаты Алушты утвердили в должности заместителя главы администрации Алушты Игоря Сотова – ранее он сам ее возглавлял, но подал в отставку, после того как глава Крыма Сергей Аксенов озвучил его неудовлетворительные результаты работы по освоению бюджетных средств.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 03.03.17

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