Депутаты Керчи сорвали сессию, чтобы не голосовать за чиновника с «интересным» прошлым

Публикации за 03.03.17

Депутаты городского совета Керчи сорвали сессию, выразив протест против предложенного кандидата на должность замглавы администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народные избранники предпочли прогулять мероприятие, чтобы избежать кворума.

По информации издания «Аргументы недели – Керчь», со ссылкой на одного из депутатов совета, такую реакцию в органе власти вызвало предложение назначить замом главы администрации города Николая Зотова. Ранее Зотов работал начальником департамента спорта и туризма Ивановской области, возглавлял отдел территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью департамента строительства и архитектуры региона и около года был первым заместителем главы администрации Юрьевецкого района.

В 2013 году Следком возбудил в отношении него уголовное дело, заподозрив в нецелевом расходовании бюджетных средств.

По мнению следователей, нарушения были допущены при строительстве центра «Милая гора» в Плесе. В свою очередь, Зотов настаивал на том, что все бюджетные деньги, выделенные на проект, были потрачены исключительно на объект. Впоследствии уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления – правоохранители установили, что средства действительно ушла туда, куда нужно.

Планировалось, что на должности замглавы администрации Керчи он должен был курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря 2016 года глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев лишился двух заместителей – Богдана Жорняка и курирующего сферу ЖКХ Олега Шевченко. Последнего из указанных, вместе с начальником одного из МУПов Олегом Заморием, задержали за получение взятки на рабочем месте.

Напомним, депутаты Алушты утвердили в должности заместителя главы администрации Алушты Игоря Сотова – ранее он сам ее возглавлял, но подал в отставку, после того как глава Крыма Сергей Аксенов озвучил его неудовлетворительные результаты работы по освоению бюджетных средств.

Керчь, Леонид Маковецкий

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