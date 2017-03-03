Фамильный дисКомфорт: жильцы многоэтажки в Гурзуфе должны платить за вход домой / А некоторых просто выставили на улицу

Публикации за 03.03.17

Управляющая компания в Гурзуфе лишила жильцов свободного доступа в собственные квартиры, а с гостей требует по 500 рублей за визит.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в Гурзуфе назревает жилищный скандал. Владельцев жилплощади в комплексе «Фамилия» заставляют оформлять пропуска для прохода к себе домой. Гости жильцов так же должны заплатить за вход. «В доме внедрена система контроля удалённого доступа СКУД, то есть пропускной режим с личной идентификацией. Пропуск для прохода в собственное жилье, возмущаются жильцы, можно получить исключительно за плату – 300 рублей. Для родственников собственников и гостей – 500 рублей с человека единоразово за каждый визит. При этом гостей, в том числе родственников жильцов, обязали на входе заполнять анкету, оставлять свои паспортные данные, письменно подтверждая согласие на их обработку», – пишет «Крымская газета».

Несогласных с политикой управляющей компании «Фамилия-Комфорт» фактически выставили на улицу, заблокировав доступ в их же собственное жильё.

«28 декабря 2016 года мы были в Инспекции по жилищному надзору РК. Ирина Кондратюк, выслушав нашу историю, сказала, что знает о беспределе, что у нас настоящее гетто. Сотрудники инспекции удивлялись изобретательности Воронцова (директор управляющей компании – прим. НД), обещали помочь, но с 30 декабря 2016 года перестали как-либо отзываться. Мы также были на приеме у крымского депутата Владимира Ясинского. Нам сказали: мол, ребята, вы попали, пришли крутые, делают бизнес, пока у вас меньшинство голосов, кворум создают другие, вы ничего не решите», – рассказала жительница дома Елена Мацкул.

Глава управляющей компании Кирилл Воронцов заявил, что она не является собственником жилья и заблокировал пропуска всей её семье. При этом у женщины на руках весь пакет документов, подтверждающий право собственности.

Жильцы также сообщили, что управляющая компания сдала в аренду калитки на входе в жилой комплекс фирме ООО «Ф-Сервис», имена учредителей которой совпадают с именами учредителей управляющей компании. По словам Воронцова, якобы, теперь эта компания решает, кого пускать, а кого нет.

Кроме того, собственников, официально сдающих квартиры в аренду, обязали, кроме основной квартплаты (41 руб./м кв.), платить сверху ещё 58,37 руб./м кв. либо 15% от суммы договора аренды, с условием перечислять эти средства третьим лицам, которыми вновь оказалось ООО «Ф-Сервис».

Когда жильцы отказались платить «налог», на дополнительном собрании управкомпания утвердила список собственников, сдающих в аренду свои квартиры, и обязала платить, помимо основного тарифа, дополнительные взносы на специальный счёт – около 60 тысяч рублей в год. И пригрозила неплательщикам судом, а арендаторам также заблокировала пропуска.

Ялтинские власти предпочитают не замечать многочисленные нарушения законодательства. «Кто решил, что это (платный проход) нарушение? Это решение жильцов, которое принято на собрании», – считает начальник Инспекции по жилищному надзору Крыма Ирина Кондратюк.

Чиновница подчеркнула, что размер платы за жилищные услуги по второму тарифу, установленному для собственников, утверждает исключительно общее собрание, согласно Жилищному кодексу. «Если есть прецедент, что тарифы повышены без решения общего собрания, тогда это предмет проверки. На сегодняшний день оснований (лишить управляющую компанию лицензии) пока нет. Мы не видим катастрофы по этому дому. Там нет некомфортного или опасного проживания», – цитирует Кондратюк крымское издание.

Ялта, Оксана Мурзина

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