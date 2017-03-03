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Крым

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Публикации за 03.03.17

Украина заняла 7 место в рейтинге самых бедных государств / В ее компании Венесуэла, Южная Африка и Аргентина

Украина заняла 7 место в рейтинге самых бедных государств В ее компании Венесуэла, Южная Африка и Аргентина

Украина вошла в десятку самых «несчастных» экономик по версии издания Bloomberg.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», по сравнению с прошлым годом стране удалось подняться на 4 позиции, но из десятки худших экономик мира она выйти не смогла – 7-я строчка с прогнозированным индексом 19.

Примечательно, что в одной из самых бедных стран живёт один из самых богатых людей, по мнению того же Bloomberg. В рейтинге миллиардеров отметился бизнесмен Ринат Ахметов с состоянием в 3,66 миллиардов долларов.

На первом месте самых «несчастных» экономик – богатая нефтью Венесуэла. Падение мировых цен на углеводороды, которые составляют 95% экспорта страны, не даёт ей выбраться из кризиса третий год подряд. В тройке также оказались Южная Африка и Аргентина.

Россия с прошлого года поднялась сразу на 7 позиций и заняла 21-ю строчку с прогнозируемым индексом 10,3.

«Наименее бедной страной стал Таиланд – во многом благодаря своему уникальному способу расчёта занятости», – сообщают авторы исследования.

Стабильной экономикой могут похвастаться замыкающие рейтинг Сингапур, Швейцария, Япония, Исландия, Тайвань, Дания, Израиль, Южная Корея, Гонконг, Малайзия и Вьетнам.

Отметим, что исследование основано на данных из 63 стран о безработице и инфляции.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 03.03.17

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