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Крым

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Публикации за 03.03.17

Много не выпьешь: в Крым возвращается «боярка»

Много не выпьешь: в Крым возвращается «боярка»

В Крыму возобновляется продажа настоек боярышника и пустырника.

Как передаёт корреспондент РИА , правда, спиртосодержащие лекарственные настойки отныне будут продаваться в таре 25 мл. Так, что с функцией, которую раньше выполнял народный «напиток», теперь «боярка» не справится, а будет использоваться лишь в лекарственных целях, по крайней мере, так считают эксперты.

В частности, в перечень лекарственных препаратов объемом не более ‎25 мл вошли настойки и капли боярышника, шиповника, элеутерококка колючего, эхинацеи пурпурной, клюквы четырехлепестной, смородины черной и другие.

В таре не более 50 мл будут продавать жидкие экстракты для приема внутрь: календулы лекарственной цветков, ромашки аптечной цветков, тысячелистника. А вот в ёмкостях до 100 мл будут производиться бальзамы и эликсиры, например, из сосны кедровой, корня солодки, чаги, плодов кориандра, плодов аниса, мяты, мелиссы и прочего.

«Ограничения по объему тары распространяются на препараты для внутреннего применения и должны соблюдаться при их производстве, продаже и передаче», – сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске 77 человек умерли от суррогатного алкоголя. 74 из них пили средство для ванн «Боярышник», в очередной партии которого вместо этилового спирта была использована смесь антифриза и метилового спирта. С 26 декабря по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Роспотребнадзор запретил продажу всех косметические настойки, концентраты и жидкости с содержанием этилового спирта более 25%. Исключением стали лишь лекарственные средства, духи и стеклоомывающие жидкости.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.03.17

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