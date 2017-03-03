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Крым

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Публикации за 03.03.17

Ялтинский чиновник присвоил часть санатория

Ялтинский чиновник присвоил часть санатория

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело в отношении сотрудника городского отдела Госкомрегистра, который незаконно зарегистрировал право собственности на землю на территории санатория.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, в ходе проверки выяснилось, что чиновник абсолютно точно знал, что территория площадью 0,13 га в Алупке принадлежит городу, однако нарушил закон.

«В результате из муниципальной собственности выбыл земельный участок, расположенный на территории санаторно-курортных учреждений, стоимостью 7,1 млн рублей», – уточняет пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 03.03.17

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