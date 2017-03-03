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Крым

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Публикации за 03.03.17

«Массандра» пропускает весеннюю посадку винограда и обвиняет в этом государство

«Массандра» пропускает весеннюю посадку винограда и обвиняет в этом государство

Одно из ведущих винодельческих предприятий Крыма заявило, что приостанавливает процесс обновления лозы.

Как передает корреспондент РИА , в 2016 году виноградари Крыма получили 189 млн руб субсидий. Однако в программах господдержки не участвовали самые старые и знаменитые предприятия: «Новый Свет», «Массандра», «Коктебель», «Солнечная долина». Эти компании – виноградари и виноделы в одном юридическом лице (не только выращивают виноград, но и производят подакцизную продукцию), поэтому, по существующим законам, не считаются сельхозтоваропроизводителями. И на субсидии рассчитывать не могут.

В «Массандре» заявили, что, не имея гарантий получения субсидий на посадку новых виноградников и уход за ними, вынуждены приостановить процесс закупки саженцев: несмотря на то, что итальянским питомникам уже заплачено за 450 тысяч кустов винограда, высажены они не будут. Если что-то в правилах выплаты субсидий изменится, и вопрос господдержки решится, лозу доставят и посадят осенью.

Напомним, 53% лоз «Массандры» сейчас старше 20 лет. С возрастом продуктивность виноградников падает, они требуют обновления.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 03.03.17

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