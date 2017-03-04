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Крым

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Публикации за 04.03.17

Трасса «Таврида» подвинет виноградники – безвозмездно

Трасса «Таврида» подвинет виноградники – безвозмездно

Виноградари Крыма столкнулись с неожиданной проблемой: трасса «Таврида» пройдет по их плантациям. Компенсации за это не предусмотрено.

Как передает корреспондент РИА , по действующему законодательству, виноградник не является объектом недвижимости, он считается движимым имуществом. И сейчас виноградарям, посадившим виноградники два года назад, предложено убрать их с тех участков, где пройдет трасса «Таврида». На сегодняшний день это 160 га плантаций, расположенных недалеко от Феодосии и в севастопольской зоне. О компенсациях, подобных тем, что получат владельцы недвижимости (дачных домиков, например), речь не идет.

В похожую ситуацию попали инвесторы, посадившие более 150 га винограда в Бахчисарайском районе Крыма: им предложено освободить землю «под нужды науки»...

Виноградари видят два пути выхода из юридического тупика: либо добиваться признания виноградников недвижимостью, либо выделять и оформлять землю под многолетние насаждения (сады и виноградники) по особой процедуре.

Выращивание винограда – не столь выгодный бизнес, как застройка прибрежных участков, например. И тот, кто намерен посадить виноградник и согласен вкладывать в него деньги, понимая, что начнет получать прибыль только через пять лет, не сможет заплатить на аукционе за участок столько же, сколько готов отдать за него успешный девелопер.

«Да никогда в жизни мы не сможем с ними соревноваться вообще!», – заявила председатель совета Крымского бюро винограда и вина Янина Павленко, предлагая выделять землю под виноградники целевым назначением, без аукциона.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 04.03.17

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