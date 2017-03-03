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Крым

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Публикации за 03.03.17

Виноделы просят признать крымское вино сувениром

Виноделы просят признать крымское вино сувениром

Виноделы Крыма в очередной раз просят расширить число площадок по продаже местных вин: продавать их

в аэропорту и санаториях.

Как передает корреспондент РИА , просьбу озвучила председатель совета Крымского бюро винограда и вина Янина Павленко: «Возьмите наш аэропорт. Что все везут из Крыма в подарок? Обязательно бутылку нашего хорошего вина. Так почему же в наших аэропортах нельзя торговать вином?»

Павленко уточнила: речь должна идти исключительно о продаже вина крымских производителей – как сувенирной продукции, бренда Крыма. Сегодня, по ее словам, такая возможность отсутствует из-за законодательного запрета.

Право на производство вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) сейчас в Крыму имеют шесть производителей. Специальная маркировка гарантирует потребителю, что вино качественное и что содержимое бутылки не менее, чем на 85% состоит именно из собранного в регионе винограда.

Напомним, виноделы просят, разрешить продавать местное вино и на территории санаториев, и власти Крыма их в этом поддерживают. Надежды возлагаются на депутатов Госдумы, избранных от Крыма, которые обещали пролоббировать соответствующие поправки к федеральному закону №171.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 03.03.17

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