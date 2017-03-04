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Крым

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Публикации за 04.03.17

За карту России без Крыма можно будет «загреметь» на 5 лет

За карту России без Крыма можно будет «загреметь» на 5 лет

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах искаженные топографические данные. Речь идет о географических картах России.

Как передает корреспондент РИА , авторы проекта отмечают, что в некоторой рекламной и печатной продукции на картах РФ отсутствует изображение и наименование Крыма и Севастополя. В частности, подобным грешат производители некоторых прохладительных напитков и пива.

«Производители алкоголя мотивируют размещение российской символики (географической карты страны) в рекламе своей продукции пропагандой патриотизма, однако отсутствие на карте России двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя противоречит их заявлениям и фактически не соответствует положениям Конституции Российской Федерации», – отмечают инициаторы поправок в закон «О рекламе».

Ряд туристических компаний обозначают Крым как субъект Украины, ссылаясь на подобную классификацию в структурах ООН.

«Подобные нарушения также могут квалифицироваться, как пропаганда нарушения территориальной целостности Российской Федерации», – заявляют разработчики законопроекта, подчеркивая, что внесение изменений в статью 5 Федерального Закона «О рекламе» позволит «обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламной деятельности в сфере торговли, туризма, а также производстве печатной продукции».

Отметим, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, подпадают под санкции Уголовного кодекса РФ, предусматривающие крупные штрафы, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до5 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.17

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