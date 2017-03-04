За карту России без Крыма можно будет «загреметь» на 5 лет

Публикации за 04.03.17

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах искаженные топографические данные. Речь идет о географических картах России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы проекта отмечают, что в некоторой рекламной и печатной продукции на картах РФ отсутствует изображение и наименование Крыма и Севастополя. В частности, подобным грешат производители некоторых прохладительных напитков и пива.

«Производители алкоголя мотивируют размещение российской символики (географической карты страны) в рекламе своей продукции пропагандой патриотизма, однако отсутствие на карте России двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя противоречит их заявлениям и фактически не соответствует положениям Конституции Российской Федерации», – отмечают инициаторы поправок в закон «О рекламе».

Ряд туристических компаний обозначают Крым как субъект Украины, ссылаясь на подобную классификацию в структурах ООН.

«Подобные нарушения также могут квалифицироваться, как пропаганда нарушения территориальной целостности Российской Федерации», – заявляют разработчики законопроекта, подчеркивая, что внесение изменений в статью 5 Федерального Закона «О рекламе» позволит «обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламной деятельности в сфере торговли, туризма, а также производстве печатной продукции».

Отметим, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, подпадают под санкции Уголовного кодекса РФ, предусматривающие крупные штрафы, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до5 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

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