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Крым

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Публикации за 04.03.17

В Крыму придумали, как сэкономить на ЕДДС

В Крыму придумали, как сэкономить на ЕДДС

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил проработать вопрос объединения единых дежурных диспетчерских служб города и района одного муниципального образования.

Как передает корреспондент РИА , этот вопрос обсуждался сегодня на традиционном субботнем видеосовещании с председателями советов и главами администраций городских округов, муниципальных районов и городских поселений Крыма.

В числе прочего рассматривался вопрос комплектования Единой дежурной диспетчерской службы. Сергей Аксёнов отметил нецелесообразность формирования ЕДДС и в городе, и в районе. «Получается, что мы сажаем, условно, в одном и том же здании за стенкой два подразделения – и районную, и городскую службу. В центре города будут сидеть за стенками и выполнять одну и ту же работу. Если наши действия направлены на то, чтобы уменьшить какие-то операционные расходы, давайте внесём предложение, сформируем соответствующую инициативу. Давайте до деталей разберём вопрос по объединению ЕДДС района и города на предмет целесообразности», – предложил глава Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.17

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